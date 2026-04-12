Kepez\'de Oto Dükkanında Yangın!

12.04.2026 11:53
Antalya Kepez'de çıkan yangında oto dükkanında 4 motosiklet ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında oto tamir ve yedek parça dükkanında hasar oluştu, 4 motosiklet ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi'ndeki oto tamir ve yedek parça dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dükkandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sebebiyle iş yerinde hasar oluştu, 4 motosiklet ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dükkan sahibi Tufan Kaymaz, gazetecilere, güvenlik sisteminden telefonuna sürekli uyarı geldiğini ama kontrolde bir şey göremediğini söyledi.

Polisin de haber vermesiyle dükkana geldiğini belirten Kaymaz, "Dükkanım yedek parça malzemelerinin ağırlıklı olduğu bir yerdi. Dükkanda müşteriye ait 4 motosiklet ve otomobili vardı ve hepsi kül oldu. Ortalama 20 milyon lira zararım var, dükkanı 15 gün önce açtığım için de sigorta yaptıramadım." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
