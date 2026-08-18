Kepez'de Rastgele Ateş Açan Zanlı Yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde tabancayla rastgele ateş açan E.B. polis tarafından yakalandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde tabancayla rastgele ateş açan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde E.B. tabancayla çevreye rastgele ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli E.B. yakalandı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada caddede 5 boş kovan bulundu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kepez'de Rastgele Ateş Açan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?