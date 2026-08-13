Kepez'de Temizlik: 5 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
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Kepez'de Temizlik: 5 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Kepez\'de Temizlik: 5 Kamyon Çöp Çıkarıldı
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Engelli birey M.A.'nın evinden 5 kamyon çöp ve atık toplandı; ailenin yaşam koşulları iyileştirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 5 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mahallesi'nde yaşayan engelli birey M.A.'ya ait evde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekiplerince ev ve çevresindeki çöp ile atık malzemeler toplanarak bertaraf edildi.

Bu kapsamda evden 5 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldı.

Çalışmaların ardından ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sosyal destek sağlandı.

Kaynak: AA

Belediye, Antalya, Güncel, Kepez, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'de Temizlik: 5 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

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