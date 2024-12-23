Kepez'de Yılbaşı Festivali Renkli Geçti

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Kepez Belediyesince Dokuma Park'ta "Yılbaşı Festivali" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında düzenlenen konserde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan, Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, sahne aldı.

Üstün Kent Orkestrası ile sanatçı Görkem Durmaz'ın da eşlik ettiği konserde, geleceğin müzisyenleri, seslendirdikleri şarkı ve türkülerle festivale ayrı bir renk kattı.