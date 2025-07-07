Kepez'de Yüzme Başarıları Artıyor - Son Dakika
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Kepez'de Yüzme Başarıları Artıyor

07.07.2025 11:16
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Kepez'deki olimpik havuzda yetişen çocuklar, ulusal yarışmalarda 70'ten fazla madalya kazandı.

Antalya'da Kepez Belediyesi'nin olimpik havuzunda yetişen çocuklar, katıldıkları birçok yarışmada madalya kazanarak hedef büyüttü.

Kepez ilçesinde hizmet veren Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzuna başvuran ailelerin çocukları burada yüzme koçları eşliğinde eğitim alıyor.

Her gün zorlu antrenmanlarla çalışan çocuklar, katıldıkları ulusal düzeydeki yüzme şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.

Belediye bünyesinde yarışmalarda mücadele eden sporcular son 5 yılda altın, gümüş ve bronz olmak üzere 70'in üzerinde madalya elde etti.

Kepez Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Damra Tongo, AA muhabirine, havuza her yıl 5 binin üzerinde çocuğun üye olduğunu ve temel yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi.

Yüzme eğitimleri sırasında yetenekli buldukları sporcuları takımlara ve altyapıya seçtiklerini belirten Tongo, "Havuzlarımıza 6 yaşından itibaren çocuklarımız geliyor. Burada antrenörlerimiz birbiriyle istişare ederek çocuklardan yetenekli olanları ve deneme antrenmanlarına girebilecekleri öneriyor. Bu öneri sonucunda antrenmanlarda elemeler yaparak takım kadrosunu oluşturuyoruz." dedi.

Çocukları spor ile bir araya getirmeye önem verdiklerini belirten Tongo, öncelikli hedeflerinin ise ilçedeki çocukları kötü alışkanlıklardan koruyarak sağlıklı sosyal bireyler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Bu amaçla çıktıkları yolda başarılı çocukların da ilerlemesini sağladıklarına işaret eden Tongo, "Takımlarımıza ve altyapıya seçtiğimiz sporcularımız 5 yıl içerisinde 70'in üzerinde madalya kazanmayı başardı. Bu yıl olimpik havuzumuzda yetişen bir sporcumuz 4 gümüş madalya ve sporcumuz Ela Güler ise Türkiye finallerinde altın madalya alarak bizi gururlandırdı." diye konuştu.

"Belediye Spor Kulübü olarak su topu takımı Antalya'da tek"

Yetenekli kız çocuklarını takımın altyapısına ve takımına yerleştirerek ileri ki yıllarda da yine başarılar edinmeyi planladıklarını dile getiren Tongo, şöyle konuştu:

"14 yaş altı, 16 yaş altı, 18 yaş altı kategorilerinde üç farklı su topu takımımız var. Belediye Spor Kulübü olarak su topu takımı Antalya'da tek. Bu sene 14 yaş altı kategorisinde play-off'lara kadar çıkmayı başardık. 14 yaş altı kategorisinde yarışmaya katıldık ama 10, 11 ve 12 yaşındaki çocuklarla yaptırdık. Yani önümüzdeki senelerde de aynı kategorilerde müsabakaya çıktıklarında daha da başarılı olacaklarına inanıyoruz. Temel amacımız öncelikle sosyal ve sağlıklı bireyler,arkasından sporcu, altyapı, derece bu tarz faaliyetlere yöneliyoruz. Gönlümüzden geçen Türkiye finalleri, Avrupa, arkasından dünya şampiyonasında olimpiyat sporcuları Kepez Belediyesi'nin tesisinden çıkması gayesiyle çalışıyoruz."

Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Ela Güler (13), 5 yaşında iken ablasının belediyenin yüzme tesisinde dersler aldığını ve kendisinin de yüzmeye heves etmeye başladığını anlattı.

Daha sonra kendisinin de belediyenin havuzunda yüzmeyi öğrendiğini belirten Güler, "Hocalarımızın yönlendirmesiyle çalışmalara başladık. İlk önce belediyenin kulübüne katıldım daha sonra lisans alarak yarışmalara katılmaya başladım. Yarışmalarda bronz, gümüş ve altın madalyalar kazanmaya başladım, hedefim yüzmeyi ilerleterek milli takıma girmek." diye konuştu.

Kamile Nur Altunel (14) ise, 7 yaşında yüzmeyi öğrenmek için havuza geldiğini ve ilerleyen zamanla sudan kopamadığını, hocalarının yönlendirmesiyle su topu takımında mücadele ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kepez'de Yüzme Başarıları Artıyor - Son Dakika

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