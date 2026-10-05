Kerkük Havice'de DEAŞ'ın polise saldırısında 1 polis öldü, 4 polis yaralandı

Irak'ın Kerkük vilayetinin Havice ilçesinde düzenlenen terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 polis hayatını kaybetti, 4 polis de yaralandı.

Irak'taki yerel medya haberlerine göre, terör örgütü DEAŞ, Kerkük'ün Havice ilçesinde polise saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 4 polis de yaralandı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın faillerinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

Irak'ın resmi makamlarından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.