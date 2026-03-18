Kerkük'te Haşdi Şabi Karargahına Füze Saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı gerçekleştirildi.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kerkük kent merkezindeki Tisin semtinde bulunan Haşdi Şabi karargahına füze saldısı düzenlendi.
Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargahta maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Iraklı yetkililerden saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
