Kerkük'te Sini Zarf Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerkük'te Sini Zarf Geleneği

27.02.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerkük'te ramazan akşamları geleneksel 'sini zarf' oyunu, dostlukları pekiştiriyor.

Kerkük'te Türkmenlere has, geleneksel "sini zarf" oyunu, ramazan gecelerinde her kesimden insanı bir araya getirmeye devam ediyor.

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları Kerkük, Erbil, Salahaddin, Diyala ve Musul gibi kentlerde oynanan 'sini zarf", özellikle

Kerkük'te ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi konumunda. Yıllardır sürdürülen geleneksel oyun, kıraathane ve çayevlerinde iftardan sahura kadar oynanıyor.

Kerkük'ün Dedeler Yadigarı çayevinde yıllardır "sini zarf" oynadığını belirten Muhammed Merdan Reşid, bunun Türkmenlerin ramazan ayına özel ve geleneksel oyunu olduğunu hatırlattı.

Ramazan akşamları iftar sonrası başlayan, geleneksel oyun sayesinde dost ve arkadaşlarıyla buluştuklarını aktaran Reşid, bu buluşmaların aralarındaki dostluğu ve samimiyeti daha da pekiştiğini dile getirdi.

Bazen bu oyun sayesinde çocukluk arkadaşlarıyla karşılaştıklarını ve bir araya geldiklerini belirten Reşid, ramazan gecelerini bu şekilde geçirmekten çok mutlu olduğunu anlattı.

Her gün sahura kadar Dedeler Yadigarı çayevinde "sini zarf" oynadığını ifade eden Muhammed Murad ise bazen sahurlarını burada yaptıklarını söyledi.

Kentler arası müsabakalar da düzenleniyor

Sini zarf oyununu 40 yıldan beri oynayan Sattar Berber, kentler arası müsabakalar da yaptıklarını bildirdi

"Seksenli yıllarında ilk kez dayımla birlikte çayhaneye gidip oynamaya başladım. Onunla birlikte Erbil kenti ve Altunköprü nahiyesine gider müsabakalara katılırdık." diyen Berber, bu müsabakaların en çok Kerkük ve Erbil arasında yapıldığını söyledi."

Oyundaki 11 zarfın, ramazanın, "on bir ayın ardından" gelmesinden esinlendiğini söyleyen Murad Eyad, Türkmenlere has bir oyun olmasına rağmen kentteki Kürt ve Araplardan da oyuna iştirak edenlerin olduğunu anlatttı.

Eyad, bu geleneksel oyun sayesinde yeni ve başka halklardan da arkadaşlık ve dostluklar edindiklerini dile getirdi.

Ramazanın toplumsal yapıya katkısına değinen Mutanna İhsan, söz konusu oyunun, yıllardır kentte birlikte yaşama ve halklar arası barış ve huzura da vesile olduğunu ifade etti.

İhsan,"Çok güzel akşamlar geçiriyoruz burada. Her gün bir başka dostluklar ediniliyor burada. Diğer etnik gruplarla bu sini (tepsi) etrafında bulunmak bizi birleştiriyor." dedi.

Teknoloji ile internet oyunlarının yaygınlaşmasına rağmen hala bu oyuna ilginin büyük olduğunu vurgulayan Şahin Yusuf, kentte çayhaneler arası güzel müsabakaların yapılması da ramazan akşamlarına renk kattığını söyledi.

Sini zarf oyunu

Irak'taki Türkmenlere has ve daha çok ramazan ayında iftardan sonra kahvehanelerde toplanan erkekler arasında oynanan oyun, üçer veya dörder kişilik takımlar halinde oynanıyor.

Oyunun temel kuralı, sini (tepsi) üzerindeki 11 fincandan birisinin altına yerleştirilmiş "zarf" denilen renkli boncuğu bulmak.

Oyun sırasında hoyratlar ve canlı müzik eşliğinde şarkılar seslendirilirken, baklava, acı kahve, şeker, ceviz, hurma, lokum, meyve ve çay ikramları yapılıyor.

İkramların keyfini süren sini-zarf oyuncuları, bir yandan da tepsiye yapıştırılan fincanların içinde saklanan yüzüğü büyük bir dikkatle bulmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Kerkük, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te Sini Zarf Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti
Baklayı ağzından çıkardı Szymanski’den Fenerbahçe itirafı Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı
Santral inşaatında facia 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Santral inşaatında facia! 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:46:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kerkük'te Sini Zarf Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.