Seman Kenan Ağa Kerkük'te toprağa verildi - Son Dakika
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Seman Kenan Ağa Kerkük'te toprağa verildi

Seman Kenan Ağa Kerkük\'te toprağa verildi
14.06.2026 20:54
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Irak'ta Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın cenazesi Kerkük kentinde toprağa verildi.

Irak'ta Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın cenazesi Kerkük kentinde toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Kenan Ağa'nın cenazesi bugün Kerkük'e getirildi.

Kerkük'teki Fetih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan Ağa'nın cenazesi Türkmen Şehitler Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Ağa'nın yakınlarının yanı sıra Irak Türkmen Cephesi başkan yardımcıları, parti yetkilileri, Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük il meclisi üyeleri, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seman Kenan Ağa Kerkük'te toprağa verildi - Son Dakika

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