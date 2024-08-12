Kertmekaracaören köyündeki şifalı suya ilgi - Son Dakika
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Kertmekaracaören köyündeki şifalı suya ilgi

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde bulunan kötü kokulu ve şifalı olduğuna inanılan suya olan ilgi devam ediyor. Suyun birçok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülüyor ve yurt dışından bile rağbet görüyor.

12.08.2024 23:49
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Dayanılmaz kokusuna rağmen şifa bulmak için kana kana içiyorlar

Burunlarını kapatıp öyle içiyorlar

Fransa'dan gelip bidonla su götürdüler

SİVAS - Sivas'ta kendine has kötü kokusu ve tadıyla dikkat çeken su, şifa arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyü, haşlanmış yumurta kokan ve şifalı olduğuna inanılan suyuyla dikkat çekiyor. İlçeye uzaklığı 30 kilometre mesafede olan bu köyün kokulu suyu, şifa arayanların listesinde en başta yer alıyor. Suyun, cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere böbrek taşına kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülüyor. Suya, yurt dışından da rağbet olduğunu belirten köy muhtarı Mustafa Çipil, "Şifalı olduğuna inanılıyor. Kokusuna rağmen içiliyor bidonlarla götürülüyor. Vatandaşın çamurdan ve sudan yararlanabilmesi için imkanlar dahilinde çeşmenin yanına havuz yaptıracağım. Şifalı olduğu biliniyor ve inanılıyor ama yetkililerin de gerekli analizleri yapmasını isteriz" şeklinde konuştu.

"Suyu değerlendireceğiz"

Çeşmenin yanına havuz yapacağını belirten Çipil, "Bu çeşme daha önceden yukarıda bir yerdeydi. Orası bataklık halini almıştı. Bir demiryolu çavuşu bu su ve çamuruyla banyo yaptığını söylerdi. Vücudunda yaralar olduğu için işçiyi işinin başına gönderip daha sonra bu suyun çamurunda yatarmış. Tabi o bu suyun iyi geldiğini söyleyince biz de köy halkına bu suyu değerlendirelim dedik. Su yukarıda köhne bir yerde kaldığından dolayı kimse bulamıyordu. Ben 250 metre eştim ve bu suyu burayı taşıdım. Burada herkes tarafından daha rahat şekilde bulunuyor. İmkanlar müsait hale geldiğinde bu çeşmenin yanına bir havuz yaptıracağım" ifadelerini kullandı.

"Fransa'dan gelip bidonla su götürdüler"

Suyun ününün yurt dışına kadar ulaştığını söyleyen Çipil, "Eskiden çocuklarda halk arasında dabaz denilen ürtiker hastalığı olurdu. Bize büyüklerimiz o kokulu sudan getirin derlerdi. Bu sudan getirirdik. Çocuklar bu suyla üç gün üst üste banyo yaptırılırdı ve ciltleri düzelirdi. Suda yumurta kokusuna benzer bir koku var. Eskiden demir borudan akardı su demir boruyu eritti plastik taktık. Plastikte bir sorun olmadı. Kokusuna rağmen çok içiliyor. Buradaki tren hattı çalışırken bidonlarla su götürürlerdi. Bu suyun böbrek taşına iyi geldiği de söyleniyor. Bu suya herhangi bir analiz yapılmadı ama analiz yapılmasını isteriz. Geçen sene Fransa'dan gelip buradan bidonla su götürdüler. Bu suyun ünü yurtdışına kadar ulaştı ama Sivas'ta sadece bizim köylüler biliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Sivas, Ulaş, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kertmekaracaören köyündeki şifalı suya ilgi - Son Dakika

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