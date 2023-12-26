Keşan Belediye Başkanı, 100. Yılında Her Yönüyle Keşan adlı kitabı Trakya Üniversitesi Rektörü\'ne takdim etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 100. Yılında Her Yönüyle Keşan adlı kitabı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ve beraberindekiler Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 100. Yılında Her Yönüyle Keşan Sempozyumu dolayısıyla yayımlanan kitabı Tabakoğlu'na hediye etti.

Helvacıoğlu, edebiyattan tarıma, eğitimden mimariye, ekonomiden hukuka, arkeolojiden sosyolojiye, jeolojiden biyolojiye kadar birçok alanda Keşan'ın röntgenini çekerek 100. yıla armağan önemli bir çalışmayı ortaya koyduklarını belirtti.

Tabakoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

"Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi

Meriç Kaymakamı Özgü Özen, Edirne Valiliğince başlatılan "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi kapsamında ev ziyaretlerine katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Özen kurum müdürleriyle ilçedeki aileleri evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Özen, istekleri dinledi.

Projenin devam edeceğini belirten Özen, "Hiçbir çocuğumuz sahipsiz değil, her bir çocuğumuz bizlerin geleceği, göz bebeğidir. Proje kapsamında öğrencilerimizi aileleriyle birlikte ziyaret ediyor öğrenci velilerimizin istek ve şikayetlerini dinliyoruz. Girdiğimiz her evde mutlaka ailemizin ihtiyaçlarını tespit ediyor, mümkün mertebe tüm eksiklikleri çözüme kavuşturma gayreti içerisinde hareket ediyoruz. Kurumlarımızla birlikte lazım gelen ne varsa yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.