Keşan'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.Ç, S.Y. ve M.B'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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