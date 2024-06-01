Keşan\'da başına sopayla vurulan kişi yaralandı

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Keşan ilçesinde başına sopayla vurulan kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde S.Ç. ile İ.K. arasında kahvehanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.K'nın başına sopayla vurması sonucu yaralanan S.Ç, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.K. gözaltına alındı.

Bulaşık parlatıcısı içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Edirne'de bulaşık parlatıcısı içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan B.Ş. ve E.Ş, çocukları L.Ş'nin mutfaktaki bulaşık parlatıcısını içtiğini fark etti.

Ailesi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen çocuk tedavi edildi.

Cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu

Uzunköprü ilçesinde bir kişinin mutfak penceresine bıraktığı cep telefonu çalındı.

Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ç.G, cep telefonunu şarj sırasında mutfak penceresine bıraktı.

Cep telefonu çalınan Ç.G, polise şikayette bulundu.