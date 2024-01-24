Keşan\'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Keşan'da 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda 51 boş senet, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, borçlu isimlerinin yazılı olduğu ajanda, 3 alacak verecek çizelgesi, 6 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.