Keşan'da FETÖ Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da FETÖ Şüphelileri Yakalandı

Keşan\'da FETÖ Şüphelileri Yakalandı
22.06.2026 19:48
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala kara yolu üzerinde C.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri S.A.Ç., B.D. ve C.E. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve C.E., çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A.Ç. tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Edirne, Keşan, Terör, Suç, Son Dakika

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