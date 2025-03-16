Keşan'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Tiyatro

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet temini için tiyatro sahnelendi.

Keşan Belediyesince "Sanat iyilikle buluşuyor" temasıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevinci yaşatmak amacıyla "Parça Tesirli Pazarlar" adlı komedi oyunu sahnelendi.

Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'ndaki, başrollerini Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun paylaştığı oyunu izlemek isteyenler yanlarında bayramlık çocuk kıyafeti getirdi.

İhtiyaç sahibi çocuklar yararına sahnelenen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, çocukların bayrama sevinçle girmesi için anlamlı bir kampanyaya imza attıklarını belirtti.

Vatandaşların, çocuklar için bayramlık kıyafet bağışında bulunarak biletlerini aldıklarını aktaran Özcan, destek verenlere ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.