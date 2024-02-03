Keşan\'da Kadın Muhtar Adayı ve Aza Adayları

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nin muhtar adayı emekli gazeteci Derya Aktan'ın aza adayları da kadınlardan oluşuyor. Derya Aktan, seçimlerde iddialı olduklarını belirterek, "8 kadın aza adayım var ve bende kadınım. Bir değişiklik olacağına inanıyorum. Mahalleme güveniyorum. O inançla yola çıktık zaten. İnşallah olacak diye düşünüyorum dedi.
Keşan'da muhtarlığa adaylığını koyan ve bütün aza adaylarını kadınlar arasından belirleyen evli ve 1 çocuk annesi Derya Aktan, projeleriyle seçimlere iddialı hazırlanıyor. Yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığı ve 6 bin 400 seçmeni bulunan Yukarı Zaferiye Mahallesi'nden 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için muhtar adayı olan Aktan'ın 8 kişilik aza aday listesi kadınlardan oluşuyor. Derya Aktan ile aza adayları Yücel Dinçer, Zerrin İşçimen, Türkan Soysal, Semra Taş, Yıldız Karasulu, Cahide Akgül, Sema Sakallı ve Ayşe Akpınar mahallede kapı kapı dolaşıp, seçmene projelerini anlatıp, seçimde destek istiyor.
'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'
Derya Aktan, çok uzun yıllar çalıştığını ve emekli olduktan sonrada evde durmadığını belirterek, "Mahallede de birkaç dönemdir erkek muhtarımız vardı. Bir kadın muhtar niye olmasın diyerek bir adım attım. Azalarımın hepsini de emekli olup tekrar çalışan kişilerden seçtim. Etraftan çok güzel tepkiler alıyoruz. 2 ayımız var. Kendimizi tanıtacağız. İnşallah güzel bir sonuç alırız" dedi.Kendisi öncelikli olanın sokak hayvanlarının bakımı olduğunu ifade eden Aktan, "Bütün azalarım hayvanları çok seviyor. Hepimizin evinde birer kedisi, köpeği var. Benim için öncelik olan o. Çöplerin toplanmaması, tabelaların düşmesi, elektriklerin kesilmesi, sokak lambalarının yanmaması gibi sorunları da değerlendireceğiz. Azalarımla gerekse halkla birlikte güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Kadının bakış açısı çok farklı. Erkekler alınmasınlar ama bizler daha ayrıntılı görüyoruz. Bizim hislerimiz daha kuvvetli. Biz her şeyi en ince ayrıntısına kadar görüyoruz, biliyoruz ya da düşünebiliyoruz. Ayrıca bende, aza adaylarımda mahallelerini çok iyi tanıyor" diye konuştu.
'DEĞİŞİKLİK OLACAĞINA İNANIYORUM'
Derya Aktan, seçimde iddialı olduklarını dile getirerek, "8 kadın aza adayım var ve bende kadınım. Bir değişiklik olacağına inanıyorum. Mahalleme güveniyorum. O inançla yola çıktık zaten. İnşallah olacak diye düşünüyorum. Ben çok güzel bir yarış olmasını diliyorum. Diğer adaylara da başarılar diliyorum. Karşılarında ben ve aza adaylarım var" ifadelerini kullandı.
'BU İŞİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Aza adayı Zerrin İşçimen ise seçimi kazanmakta kararlı olduklarını söyledi. İşçimen, "Seçimleri inşallah alacağız diyorum. Derya Aktan'a çok güveniyorum. Onu 40 yıldır hemen hemen tanıyorum. Görüşü ve bakış açısı olsun her şeyiyle mükemmel bir insan. Bu işin olacağını düşünüyorum. Mahallemizde her şeyden önce hayvanlar ve temizlik geliyor. Ayrıca mahallemizdeki kadınlar için el sanatları kursları açılabilir. Hem onların ekonomilerine katkı sunulur hem de kendilerine güvenleri artar. Çok hoş ve güzel bir mahallemiz var" dedi.İş yeri ziyaretlerinde bulunarak seçim broşürleri dağıtan ve projelerini anlatan Derya Aktan ve aza adayları, esnaftan da destek gördü. (DHA)
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