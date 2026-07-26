Keşan'da Kan Bağışı Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan'da Kan Bağışı Seferberliği

Keşan\'da Kan Bağışı Seferberliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Özcan, Türk Kızılayı'nın kan bağışı aracını ziyaret ederek destek çağrısında bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Türk Kızılayı kan bağışı aracını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Türk Kızılay tarafından "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bağışları kabul eden aracı ziyaret etti.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara ve Türk Kızılay personeline teşekkür eden Özcan, tüm Keşanlıları iyilik hareketine destek olmaya davet etti.

Edirne'de vektörle mücadele sürüyor

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Biriminin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması amacıyla sivrisinek, karasinek ve diğer vektörlere yönelik mücadele çalışmaları yıl boyunca kesintisiz devam ediyor.

Yürütülen mücadele programının, yalnızca yaz aylarında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından ibaret olmadığı, larva mücadelesinin, kış aylarından itibaren hayvan ahırları, metruk yapılar, rögarlar, kanallar ve sulak alanlarda aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Güncel, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Kan Bağışı Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

11:32
Savaşta yeni cephe Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini vurdu
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu
11:31
Antalya’da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
11:01
Araç sahipleri dikkat Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
10:28
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
10:26
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
10:03
Milyonlar onu kullanıyordu 139 yıllık pil devi iflas etti
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 11:50:33. #7.12#
SON DAKİKA: Keşan'da Kan Bağışı Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.