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Keşan'da Kar Küreme ve Tuzlama Çalışması - Son Dakika
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Keşan'da Kar Küreme ve Tuzlama Çalışması

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri sokak ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında kar küreme çalışması yapıyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor ve sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.

Keşan\'da Kar Küreme ve Tuzlama Çalışması
09.01.2024 - 16:21,
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KEŞAN'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştü; yollarda yer yer buzlanma yaşandı. Belediye ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için sokak ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri de 7 araç ve 9 personel ile köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor. Ekipler, yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Altıntaş, Gökçetepe, Sazlıdere, Pırnar ve Koruklu köylerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Keşan'da kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olduğu kent merkezinde ise hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yollarda buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: DHA
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