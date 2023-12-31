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Keşan'da Kumar Oynayan 11 Kişiye 44 Bin 605 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Keşan'da Kumar Oynayan 11 Kişiye 44 Bin 605 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan denetimde 11 kişi suçüstü yakalandı. Aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen nakit para, iskambil kağıdı ve kollu kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 11 kişiye toplamda 44 bin 605 lira ceza kesildi ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Keşan\'da Kumar Oynayan 11 Kişiye 44 Bin 605 Lira Cezai İşlem Uygulandı
31.12.2023 - 14:09,
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 44 bin 605 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde C.Y.'ye ait kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kıraathanede yapılan denetimde 11 kişi kumar oynarken yakalandı. Aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 120 lira nakit para, 2 deste iskambil kağıdı ile yurda sokulması ve imalatı yasak olan kollu kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 11 kişiye toplam 44 bin 605 lira ceza uygulandı. Kişi başı 50 lira karşılığı kumar oynattığı belirlenen C.Y. hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Kumar Oynayan 11 Kişiye 44 Bin 605 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da Kumar Oynayan 11 Kişiye 44 Bin 605 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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