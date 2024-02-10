Keşan'da kuvvetli lodos nedeniyle aydınlatma direği triportörün üzerine devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Keşan'da kuvvetli lodos nedeniyle aydınlatma direği triportörün üzerine devrildi, 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle aydınlatma direği, seyir halindeki triportörün üzerine devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı. Aydınlatma direği, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

10.02.2024 19:20
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle aydınlatma direğinin seyir halindeki triportörün üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. KUvvetli lodos nedeniyle bağlantı vidaları koparak devrilen orta refüjdeki aydınlatma direği, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nden, İstiklal Caddesi yönüne giden Bayram Filcan yönetimindeki triportörün üzerine düştü. Olayda, triportör sürücüsü Filcan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram Filcan ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Caddede kontrollü olarak sağlanan trafik, devrilen aydınlatma direğinin vinçle olay yerinden kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Keşan\'da kuvvetli lodos nedeniyle aydınlatma direği triportörün üzerine devrildi, 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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