Keşan'da Mehmet Gemici Cennet Bahçesi 2 Kasım'da yenilenecek, yaklaşık 60 gün kapalı

Keşan'da Mehmet Gemici Cennet Bahçesi 2 Kasım'da yenilenecek, yaklaşık 60 gün kapalıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan Belediyesi, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde 2 Kasım'da yenileme başlatacak. Yaklaşık 60 gün sürecek iyileştirme kapsamında yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun grupları elden geçirilecek, güvenlik nedeniyle parka bu süre boyunca girilemeyecek.
Keşan ilçesindeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yenileme çalışmaları 2 Kasım'da başlayacak.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, parkın yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.
Yaklaşık 60 gün sürmesi planlanan çalışmalar süresince vatandaşların güvenliği nedeniyle parka giriş yapılamayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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