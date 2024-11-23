Keşan\'da Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücü ve Kız Arkadaşı Yaralandı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü A.E.Ö. (17) ve arkasındaki kız arkadaşı N.S.D. (16) yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kız arkadaşına müdahalesi sırasında polis memuruna sarılarak, gözyaşı döktü.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Nazmi Başar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden ehliyetsiz ve kasksız sürücü A.E.Ö. yönetimindeki 17 ADU 338 plakalı motosiklet, Sancar Sokak'tan caddeye çıkan G.A.T. (63) yönetimindeki 45 U 1441 plakalı otomobile çarptı. Yoldan çıkan motosiklet bir apartmanın bahçesine devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü A.E.Ö. ve arkasındaki kız arkadaşı N.S.D., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.E.Ö., sağlık ekiplerinin kız arkadaşına müdahalesi sırasında polis memuruna sarılarak, gözyaşı döktü. Polis, yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, otomobil sürücüsü G.A.T.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.