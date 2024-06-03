Keşan'da Motosikletli Polis Memuru Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
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Keşan'da Motosikletli Polis Memuru Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobil, motosikletli polis memuruna çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

03.06.2024 13:39
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilin çarptığı motosikletli polis memuru yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Alparslan Türkeş Meydanı'nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timi, şüphe üzerine 34 EEP 531 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobili takibe alan ekipler, Önder Caddesi'nde motosikletle aracın önüne geçti. Bu sırada otomobil, önce karşı şeritten gelen otomobile ardından da polis motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, polis memuru E.S., sağ bacağından yaralandı. Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen polis memuru E.S., tedavi altına alındı.

Otomobil bir süre sonra İlyasbey Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Keşan'da Motosikletli Polis Memuru Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da Motosikletli Polis Memuru Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
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