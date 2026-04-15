Keşan'da Sivrisinek Mücadelesi ve Üstyapı Çalışmaları - Son Dakika
Keşan'da Sivrisinek Mücadelesi ve Üstyapı Çalışmaları

Keşan\'da Sivrisinek Mücadelesi ve Üstyapı Çalışmaları
15.04.2026 09:47
Keşan Belediyesi, sivrisinekle mücadele ve üstyapı çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sivrisinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Keşan'ın tüm mahallelerinde, cadde ve sokaklarda, sahillerinde, durgun sularda, otlak alanlarda, havuzlarda larvasit ile mücadele çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler uçkun popülasyonunu en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Turizm Haftası

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı mesajında, Turizm Haftası'nın ülkenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu özel haftada müzelerin turizm içindeki rolünün bir kez daha ön plana çıktığını ifade eden Avcı şunları kaydetti:

"Uluslararası Müzeler Konseyi'nin de belirttiği gibi müzeler eğitim, araştırma ve kültürel etkileşim merkezleridir. Keşan Kent Müzesi olarak bizler de kentin tarihsel birikimini, geleneklerini ve toplumsal hafızasını gelecek kuşaklara aktarma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müze, bu yönüyle sadece bir sergi alanı değil, yaşayan bir kültür mekanıdır. Müzemizde sergilenen objeler, belgeler ve yerel anlatılar, ziyaretçilere Keşan'ın geçmişine dair bütüncül bir deneyim sunmaktadır."

Avcı, Keşan Kent Müzesi'nin turizmle güçlenen bir kültürel köprü olmaya devam edeceğini kaydetti.

Keşan'da üstyapı çalışmaları

Keşan ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da çalışmaların sürdüğü noktalar incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan'da Sivrisinek Mücadelesi ve Üstyapı Çalışmaları - Son Dakika

SON DAKİKA: Keşan'da Sivrisinek Mücadelesi ve Üstyapı Çalışmaları - Son Dakika
