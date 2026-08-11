Keşan'da Trafik Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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Keşan'da Trafik Kazası: Bir Ölü

Keşan\'da Trafik Kazası: Bir Ölü
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Keşan'da kamyonete çarpan kamyonet sürücüsü Olcay Şener hayatını kaybetti, inceleme sürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Olcay Şener hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki Maltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden Olcay Şener yönetimindeki 22 ACM 649 plakalı kamyonet, Maltepe köyü yakınlarındaki rampada aynı yönde giden R.S. idaresindeki 22 DR 218 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Şener, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Şener, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olcay Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şener'in cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Kamyonet sürücüsü R.S. ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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