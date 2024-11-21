Keşan\'da Trafik Kazasında 1 Yaralı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yeni Mahalle Millet ve 19 Kasım caddeleri kesişiminde meydan geldi. Millet Caddesi'ni kullanarak, Belkoop mevkisinden 19 Kasım Caddesi'ne dönüş yapan E.U. (35) yönetimindeki 22 DC 262 plakalı otomobil, çarşı merkezinden, Keşan Adalet Sarayı istikametine seyreden E.S. (39) idaresindeki 22 RA 598 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 22 DC 262 plakalı otomobilin sürücüsü E.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,