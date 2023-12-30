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Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4,53 gram eroin, 8,80 gram uyuşturucu, sigara sarma kağıtları ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Keşan\'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
30.12.2023 - 13:03,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede bazı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda 4,53 gram eroin, 8,80 gram uyuşturucu ve sigara sarma kağıtları ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda H.H.A, G.K, E.C.T. ve E.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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