Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 413 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 413 hap ele geçirildi

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Edirne ve Keşan'da emniyet ekiplerinin denetiminde alkollü araç kullanan 4 sürücüye ceza uygulandı. Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin aracında 413 uyuşturucu hap ele geçirildi; bir şüphelinin üzerinde tabanca ve 10 fişek bulundu.

Edirne ve Keşan ilçesinde alkollü şekilde araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimde sürücüleri kontrol etti.

Denetimde H.C.A, O.E, Ö.P. ve B.A'nın alkollü şekilde araç kullandığı tespit edildi.

Sürücülere ceza uygulandı.

Uyuşturucu operasyonu

Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'de şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ç, K.O, S.G. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde tabanca ele geçirildi

Keşan ilçesinde bir şüphelinin üzerinde tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Aşağı Zaferiye Mahallesinde kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş ettiği ihbarı üzerine ekipler bölgede kontrol yaptı.

B.C.Ö'nün üzerinde yapılan aramada tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

B.C.Ö, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelEdirneKeşanSon Dakika

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