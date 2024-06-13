Keşan'da yapılan asayiş uygulamasında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da yapılan asayiş uygulamasında 3 şüpheli yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı. Uygulamada 915 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin üst aramasında ise 168 gram uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi. Trafik açısından 351 araç incelendi ve 41 sürücüye 117 bin 83 lira ceza uygulandı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da uygulama noktalarını gezerek çalışmaları denetledi.

13.06.2024 16:33
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında aranma kararı olan 3 şüpheli yakalandı.

İlçe merkezinde 29 ekip ve 107 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 915 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Bir şüphelinin üst aramasında ise 168 gram uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.

Trafik açısından 351 aracın incelendiği uygulamada 41 sürücüye 117 bin 83 lira ceza uygulandı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da uygulama noktalarını gezerek çalışmaları denetledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'da yapılan asayiş uygulamasında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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