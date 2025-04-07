Keşan Nisan'da Karla Kaplandı

Keşan Nisan ayında beyaza büründü
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.
Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Nisan ayında yağan kar yağışını sonrasında vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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