KESDER 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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KESDER 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

AK Parti milletvekilleri, KESDER'in genel kurulu ve derneğin çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

25.11.2024 09:47
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (KESDER) 8. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, dernekte şimdiye kadar görev alan herkese teşekkür etti, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Şahin, "KESDER'in birçok etkinliğine katıldık, gördüğümüz hep birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü. Burada sadece Eskipazarlıları görmüyorum, Yenice, Eflani, Safranbolu ve Ovacık'tan da hemşehrilerimiz var. Bütün ilçelerimiz değerli, hep birlikte Karabük'üz. Karabük'ün meseleleri bize geldiğinde akan sular duruyor. Bütün ilçelerimizdeki hemşehrilerimizle 'Karabük'ü nasıl daha ileriye götürürüz, nasıl faydalı işler yaparız' gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

Keskinkılıç, önceki dönem AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Şaban Şahin, KESDER Başkanı İdris Çankaya da kongrede birer konuşma yaptı.

Mevcut başkan Çankaya, kongrede güven tazeledi.

Kaynak: AA

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