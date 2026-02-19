KESK'den Küba Büyükelçiliği'ne Ziyaret

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz başkanlığındaki heyet, Küba'nın Ankara Büyükelçiliği'ne dayanışma ziyaretinde bulundu. KESK'ten ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, halkların dayanışmasının emperyalist kuşatmayı boşa çıkaracak en güçlü irade olduğu vurgulandı" denildi.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD öncülüğündeki emperyalist saldırılar ve ambargo politikalarına karşı Küba halkıyla dayanışmamızı ifade etmek üzere Küba Büyükelçiliği'ni ziyaret ettik. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile Yürütme Kurulu Üyeleri Sema Pınar ve Erdal Karakuş'u, Küba Büyükelçiliği Müsteşarı Oscar Redondo Ramos karşıladı. Görüşmede, halkların dayanışmasının emperyalist kuşatmayı boşa çıkaracak en güçlü irade olduğu vurgulandı; eşitlik ve bağımsızlık mücadelesinde Küba halkının yanında olduğumuzu ifade ettik" ifadelerine yer verildi.