İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu.???????
Devlet televizyonu, Hengam Adası'nda bazı noktaların da ABD'nin saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Keşm Adası'nda Yeni Patlama Sesleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?