Keşmir'deki Gizemli Ölümler Araştırılacak - Son Dakika
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Keşmir'deki Gizemli Ölümler Araştırılacak

Hindistan, Keşmir'deki köydeki gizemli ölümleri araştırmak için bakanlıklar arası ekip kurdu.

19.01.2025 13:01
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YENİ DELHİ, 19 Ocak (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde yer alan bir köyde meydana gelen gizemli ölümleri araştırmak üzere bakanlıklar arası bir ekip kurulması talimatını verdi.

Talimat cumartesi günü İçişleri Bakanı Amit Shah tarafından verildi.

Hindistan kontrolündeki Keşmir eyaletinin yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 243 kilometre güneyindeki Rajouri bölgesinin Budhal köyünde son 43 günde en az 16 kişi gizemli bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Ateş, ağrı, mide bulantısı ve bilinç kaybı şikayetiyle hastanelere kaldırılan hastalar birkaç gün içinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir çocuğun durumu ise halen kritik.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekip, Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Kimyasallar ve Gübreler Bakanlığı ve Su Kaynakları Bakanlığı uzmanlarından oluşacak. Ekibe ayrıca hayvancılık, gıda güvenliği ve adli tıp laboratuvarlarından uzmanlar da yardımcı olacak" denildi.

Ekip, son altı hafta içinde Rajouri'de meydana gelen ölümlerin nedenlerini araştırmak için köyü ziyaret edecek.

Kaynak: Xinhua

Hindistan, Politika, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

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