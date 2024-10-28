Keşmir Kara Günü Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keşmir Kara Günü Anma Töreni

Keşmir Kara Günü Anma Töreni

Pakistan, Ankara'da 77. Keşmir Kara Günü'nü anmak için program düzenledi; davetliler katıldı.

28.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte "Keşmir Kara Günü" isimli program düzenledi.

Büyükelçiliğin bahçesinde düzenlenen törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, Emekli Büyükelçi Numan Hazar ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cüneyd burada yaptığı konuşmada, 77. Keşmir Kara Günü'nü anmak üzere bu programın düzenlendiğini ifade ederek, "27 Ekim 1947, Keşmirlilerin kolektif hafızasına sonsuza dek kazınmıştır." dedi.

"Bugün, Hindistan işgali altındaki Keşmirliler için uzun bir baskının ve bugüne kadar devam eden ciddi bir insanlık trajedisinin başlangıcını işaret etti." diyen Cüneyd, "o zamandan bu yana Keşmirlilerin tüm temel özgürlüklerinin ve haklarının elinden alındığını" belirtti.

Cüneyd, 96 binden fazla Keşmirlinin, kendi kaderini tayin hakkı için verdikleri mücadelede hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki en eski konulardan biridir. Keşmirlilere kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesi, bu anlaşmazlığın tam kalbinde yer almaya devam ediyor. Pakistan, her zaman olduğu gibi, Keşmirli kardeşleriyle omuz omuza duruyor ve onların haklı mücadelesine tam manevi, diplomatik ve politik desteğini sunmaya devam edecek."

Keşmir'de uzun süren haksızlık

AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, insanlığın Keşmir'le alakalı sesini çok gür şekilde ortaya koyması gerektiğini, Keşmir'de büyük bir haksızlık olduğunu ve bunun uzun süredir devam ettiğini anlattı.

Keşmir'de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce insanın da yerinden edildiğini dile getiren Kayatürk, "Son dönemde Hindistan bu ortaya koyduğu zulümlere ek olarak, birdenbire demokrasiyle hatta Hindistan'daki anayasanın kendisiyle bağdaşmayan bir karar aldı." dedi.

Kayatürk, Keşmir'in eyalet statüsünün ortadan kaldırıldığını söyledi.

"Keşmir, İslam dünyasının meselesi"

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Arıkan da Keşmir halkının adalet ve özgürlük mücadelesinin, yalnızca bölgesel bir ihtilaf olmaktan öte, bütün İslam aleminin meselesi olduğunu ifade etti.

"İslam coğrafyasının birçok köşesinde olduğu gibi Keşmir'de de insanlar temel insan haklarından yoksun bırakılmakta, özgür iradeleri ellerinden alınmakta ve yıllardır süregelen zulme maruz kalmaktadırlar." ifadesini kullanan Arıkan, bu meselenin aynı zamanda tarihin ve adaletin de bir meselesi olduğunu aktardı.

Arıkan, "1947 yılında Hindistan'ın bağımsızlığına kavuşması sırasında İngiltere'nin bıraktığı miras, yalnızca coğrafi sınırların çizilmesi değil, aynı zamanda çatışma ve kargaşa ortamının tohumlarının atılması olmuştur. Keşmir halkına ise kendi kaderini tayin etme hakkı tanınmamıştır." diye konuştu.

Keşmir halkının davasında onların yanında olduğunu belirten Arıkan, adalet ve barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Pakistan, Güncel, ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşmir Kara Günü Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:08:03. #1.11#
SON DAKİKA: Keşmir Kara Günü Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.