Keziban'ın Gelinlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Keziban'ın Gelinlik Hayali Gerçekleşti

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Down sendromlu Keziban, ailesinin düzenlediği düğünde hayalini gerçekleştirerek gelin oldu.

18.01.2025 13:21
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Down sendromlu Keziban'ın gelinlik hayali gerçek oldu

KONYA - Konya'da gelinlik hayali kuran down sendromlu Keziban Söğüt için düzenlenen düğün renkli görüntülere sahne oldu. Gelinlik giyen Keziban, ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Fadime - Ali Söğüt çifti, down sendromlu dünyaya gelen kızları Keziban Söğüt'ün en büyük hayalini gerçekleştirdi. Gelinlik hayalini sürekli olarak yakınlarına aktaran 30 yaşındaki Keziban Söğüt'ün gelinlik giyme ve düğün yapma hayali ailesi ve yakınlarının katıldığı organizasyonla gerçeğe dönüştürüldü. Düğün renkli görüntülere sahne oldu. Keziban, beyaz gelinliği ile yanan konfetilerin arasından oynayarak salona girdi. Keziban, daha sonra babası ile dans etti.

"Hayali gelin olmaktı"

Down sendromluların, kızı gibi özel olan çocukların tüm hayallerinin gerçekleşmesini temenni eden gelinin babası Ali Söğüt (55), "Kızım çok istiyordu böyle bir gelin olmak. Hayali gelin olmaktı. Biz de naçizane onun hayalini gerçekleştirmeye çalıştık. Destek olan dostlarımıza, Hanifi kardeşimize ve bütün sevenlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar mutluluğumuza dahil oldular. Tabii burada en önemli şey, temennimiz down sendromlu veya özel durumu ne olursa olsun bu kardeşlerimizin hayatında bir kerelik olsun hayalini gerçekleştirmek. Çok şükür bize nasip oldu. Bundan sonra da inşallah özel kardeşlerimize nasip olsun. Aileleri çabalasın, onlar hayattayken bu güzel hayalini gerçekleştirsin inşallah. Tek istediğimiz bu" dedi.

Babasının yaptığı sürpriz için çok mutlu olduğunu belirten Keziban Söğüt ise, "Gelin olmak hep hayalimdi, çok mutluyum" diye konuştu.

Keziban\'ın Gelinlik Hayali Gerçekleşti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Keziban'ın Gelinlik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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