Kezzap Olayında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kezzap Olayında Duruşma Devam Ediyor

Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap atan Ramazan A.'nın duruşmasına devam edildi.

19.09.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de, masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap attığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 3'üncü duruşmasına, "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklanan sanık Ramazan A. (41), Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur Buket A. (24) ve olay sırasında tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan masöz Tuğçe Y. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada Buket A, Ramazan A'nın olaydan 23 gün önce 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu delil olarak sundu ve olayla ilgili maddi zararının 239 bin 600 lira olduğunu belirterek, zararının karşılanmasını istedi.

Flaş bellekten izlenen video görüntülerinde, olayla ilgisi bulunmayan bir kadın ile erkeğin tartıştığı ve görüntünün altında "Sevdiğinin yüzüne kezzap attı" yazısının bulunduğu görüldü. Bunun üzerine hakim, sanığa sosyal medya hesabında bu paylaşımı neden yaptığını sordu.

Kanundan kaçacak birisi olmadığını ifade eden Ramazan A, "3 Aralık 2023'te Buket Hanım'ın yanına gittim. Kendisiyle konuştum. Telefonum veya Whatsapp'ım engelli değildi. Paylaşımı yaptığımda akşam sarhoştum, kendimde değildim. Paylaşımımdan rahatsız olduğunda bunu söylerdi ama bununla ilgili hiçbir şey demedi." ifadelerini kullanarak, Buket A'nın maddi zararını karşılayacağını söyledi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin, Buket A'nın kendisine hakaret ve küfür etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini, canavarca hisle tasarlayarak bu eylemi yapmadığını savunarak, ceza verilmesi halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkemenin hakimi, Ramazan A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir masaj salonunun müşterisi olan Ramazan A, 26 Aralık 2023'te bu iş yerinde masöz olarak çalışan Buket A'nın yüzüne kezzap atmıştı. Buket A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmış, Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesinde yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kezzap Olayında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:11:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kezzap Olayında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement