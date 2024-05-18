KFOR Türk Askerleri Kosova'da Güvenliği Sağlamaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KFOR Türk Askerleri Kosova'da Güvenliği Sağlamaya Devam Ediyor

KFOR Türk Askerleri Kosova\'da Güvenliği Sağlamaya Devam Ediyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerleri, ülkede güvenliği sağlamaya yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Türk komandoları Kosova-Sırbistan sınırında devriye faaliyeti gerçekleştirirken, Türk askerleri de Bondsteel kampında eğitim faaliyetlerine devam ediyor. KFOR'un devriye faaliyetlerini artırmasının ardından Türk askerleri, bölgedeki güvenlik durumunu arttırmak için çalışmalar yapıyor.

18.05.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerleri, ülkede güvenliği sağlamaya yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Gazeteciler, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen medya turu kapsamında, Türk komandolarının Kosova- Sırbistan sınırının sıfır noktasındaki devriye faaliyetini ve Mehmetçiğin ülkede yaşanabilecek olası gerginliklere müdahale kapasitesini gözlemledi.

Başkent Priştine'deki karargahta KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile de bir araya gelen gazeteciler, çok uluslu misyonun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tümgeneral Ulutaş, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl Kosova'da yaşanan olayların bölgedeki güvenlik durumunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Yaşanan gerilimlerin ardından NATO'nun ülkeye 1000 kişilik ilave personel gönderdiğini kaydeden Ulutaş, "Şu anda da bildiğiniz üzere Türkiye'den komando taburumuz ihtiyat birliği olarak harekat alanında görev yapıyor. Türk taburumuzun özelinde de hakikaten askerlerimiz profesyonelce, son derece eğitimli bir şekilde burada fark yaratacak bir katkı sağlıyorlar ve tesisatları, donanımları da yine bu anlamda bize güven veriyor." diye konuştu.

Türk komandoları Kosova-Sırbistan sınırının sıfır noktasında 7 gün 24 saat nöbette

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginliklerin ardından NATO'nun talebi üzerine ihtiyat birliği olarak şubat ayının sonunda ülkeye intikal eden Türk komandoları, konuşlu oldukları Sultan Murat Kışlası'nda hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kosova-Sırbistan sınırının sıfır noktasına giderek devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

Türk komandoların, çoğunlukla dağlık olan bu sınır bölgesinde 7 gün 24 saat nöbet tuttukları ve bölgedeki güvenlik durumunu arttıracak çalışmalar yaptıkları gözlendi.

İsmi güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan komando taburunun komutanı, gazetecilere faaliyetlerinden bahsederken, şu ifadeleri kullandı:

"Sırbistan ve Kosova arasındaki sınır hattının 100 metre Kosova tarafında bulunuyoruz. Burada bize görev verilmesinin sebebi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kendine olan güveni, silah, teçhizat ve personel açısından üstün kabiliyetlere sahip olması ve Kosova'da yaşayan tüm unsurların ve gerekse Sırbistan'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güveninden kaynaklanmaktadır."

Öte yandan, ülkenin doğusundaki KFOR'a ait Bondsteel kampında görevli Türk askerleri de ülkede yaşanabilecek tüm senaryolara hazır olmak adına eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Askerler, ülkedeki diğer güvenlik unsurlarıyla düzenli tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Tatbikatın ardından AA muhabirine konuşan ve adı güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan Türk askeri, " Balkanlar'da ve Kosova'da barış ve istikrarın sağlanması adına görevimizin başındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman yurt içinde ve yurt dışında daima göreve hazırız." dedi.

?KFOR, devriye faaliyetini artırmıştı

Kosova'nın kuzeyinde Mayıs-Haziran 2023'te yaşanan gerginliklerde onlarca KFOR askeri yaralanmıştı. Gerginliklerin zirvesi, 24 Eylül 2023'te bölgedeki Banjska köyünde yaşanmış, Sırbistan'dan ülkeye gelen silahlı Sırp grubun, Kosova polisine saldırmasıyla başlayan ve gün boyu süren çatışmalarda 1 polis memuru ve 3 saldırgan ölmüştü.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 23 ve NATO üyesi olmayan 5 ortak ülke olmak üzere 28 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

Kaynak: AA

Sırbistan, Komando, Kosova, Nato, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KFOR Türk Askerleri Kosova'da Güvenliği Sağlamaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: KFOR Türk Askerleri Kosova'da Güvenliği Sağlamaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement