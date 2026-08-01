Kıbrıs Barış Harekatı Bayrağı Onarıma Gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Aynur Gazcıoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan ve 36 yıldır sandığında sakladığı Türk bayrağını, onarılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

Bayrak, başkent Lefkoşa'da, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Müzeler Daire Başkanı Serkan Gedük, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müdürü Mehmet Yalçın ile KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Hilkat'tan oluşan heyet tarafından teslim alındı.

Yalçın, bayrağı 3 kez öptükten sonra teslim alarak, Türkiye'den gelen yetkililere verdi.

Güzelyurt'ta yaşayan Aynur Gazcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Bayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılmış. Komşum bunu vefat etmeden önce bana emanet etti. Ben de sabun parçacıkları ve naftalin kullanarak korumaya çalıştım. Bayrağın onarılacağını duyunca mutlu oldum. Bayrak savaş şartlarından zarar görmüştü. Bu bayrağı torunuma bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bülent Gönültaş, haberi gördükten sonra bayrağı onararak yenilemek için harekete geçtiklerini belirterek, Aynur Gazcıoğlu'na duyarlı ve hassas davranışından dolayı teşekkür etti.

Gazcıoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve diğer yetkililerin selamlarını ileten Gönültaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan Türk bayrağını onarmaktan büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Mehmet Yalçın ise bayrağı 36 yıl boyunca muhafaza eden Aynur Gazcıoğlu'na teşekkür ederek, "Emanetiniz emin ellerde, her türlü bakımı en güzel şekilde yapılıp yine size teslim edilecek. Bayrağın onarımını sağlamak üzere Türkiye'den gelen yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Emine Hilkat da Gazcıoğlu'nun bayrağı bugüne kadar büyük özenle koruduğunu belirterek, "Bugüne kadar görevini sen yerine getirdin. Artık bayrağın uzmanlar tarafından korunacağından emin olarak, daha rahat olacaksın. Bu çalışma için Türkiye'den gelen yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hilkat, bayrağın uzun yıllar saklanmasından dolayı oldukça yıprandığını, daha iyi saklanabilmesi için Türkiye'ye gönderileceğini kaydederek, "Böylesine önemli günlerde bayrağın saklanarak bugünlere ulaşmasını sağlayan Aynur Gazcıoğlu'na teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.