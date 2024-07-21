Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümünde İzmit Körfezi'nde Dalış Yapıldı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümünde İzmit Körfezi'nde Dalış Yapıldı

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. Yıl Dönümünde İzmit Körfezi\'nde Dalış Yapıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'nde dalış yapan dalgıçlar, su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı açtı.

21.07.2024 14:02
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'nde dalış yapan dalgıçlar, su altında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı açtı.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneğince (KARSAD) düzenlenen etkinlikte dernek üyesi 14 dalgıç, su altında ve üstünde, Türk ve KKTC bayrağı ile "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Derinlere Saygı Dalışı" yazılı pankart açtı.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman topraklarından vazgeçmeyeceğini, topraklarına ve soydaşlarına müdahale edilmesine müsaade etmeyeceğini vurgulayarak, harekatta emeği geçen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve hayırlı ömürler diledi.

KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, harekatın başarısında kritik rol oynayan Deniz Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri kahramanlarını saygıyla andıklarını dile getirerek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, bu kahraman harekatta şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." dedi.

Karamürsel Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazisi Yaşar Göközkut ise harekatın ilk günü sabahı Girne'den şafak sökmek üzereyken çıkış yaptıklarını, Beşparmak Dağları bombalandığı sırada ise kendilerinin çıkartmayı gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Beşparmak Dağları'nda Yunanistan tarafından yazılan 'Gel de al' yazısı vardı. Biz de o yazıyı söktük, yerine 'Geldik aldık' yazısını astık." diyen Göközkut, esir aldıkları Yunan askerlerini Mersin'e gönderdiklerini, iyi niyetli yaklaşıp ekmeklerini ve sularını verdikleri halkın kendilerine hayranlıkla baktığını ifade etti.

Kıbrıs gazisi Yunus Utaş da çıkarma gemisi askeri olduğunu ve SAS komandolarını karaya çıkardıklarını aktararak, "Biri bin askere bedeldi. Bir anda ateş altında kaldık ama komandoları indirdik, birkaç saat sonra Beşparmak Dağları'na Türk bayrakları çekildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümünde İzmit Körfezi'nde Dalış Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümünde İzmit Körfezi'nde Dalış Yapıldı - Son Dakika
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