Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yılı Kutlandı
20.07.2026 12:02
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Mersin'de KKTC'nin düzenlediği törende, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemi vurgulandı.

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Çağatay, programdaki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

Harekatın, KKTC'nin tarihine yön verdiğini vurgulayan Çağatay, "20 Temmuz 1974, Kıbrıs'a barışın gelmesinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün önemi kuşkusuz bizler için çok büyüktür." dedi.

Çağatay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, bugün içinde bulunduğumuz süreç de dahil olmak üzere Kıbrıs Türk tarafı olarak ana vatan Türkiye'nin desteğiyle Ada'da adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin egemenliğinin güvence altına alınacağı bir zemin temeline de adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceğini, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle tüm dünyaya ilan etmektedir."

Kaynak: AA

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