Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı kutlanıyor

20.07.2026 00:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve diğer yetkililer, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü törenlerine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törene, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek resepsiyona katılacak.

(Lefkoşa/17.00/18.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vakıfbank İrade Bizim Zafer Bizim Sergisi açılış törenine katılacak, "Sanatın Vatan Nefesi: 15 Temmuz Sergisi"ni gezecek, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yüz bininci nikah törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/12.45/14.45)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulunacak, resmi geçit törenine katılacak.

(Lefkoşa)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Açılış Töreni'ne, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki programa, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit etkinliğine ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katılacak.

(Gazimağusa/Lefkoşa)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini ve temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerle kutlanacak.

(Lefkoşa)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu maçlarının kura çekimi, İsviçre'de yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynanacak ilk maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.00/18.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'nin teknik direktörü ve bir oyuncusu, Chobani Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.45/18.30)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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