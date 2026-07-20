KKTC İstanbul'da Barış Harekatı'nın 52. Yılı Resepsiyonu - Son Dakika
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KKTC İstanbul'da Barış Harekatı'nın 52. Yılı Resepsiyonu

20.07.2026 22:20
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Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, KKTC Başkonsolosluğu himayesinde 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü için resepsiyon düzenledi. Konuşmalarda egemenlik, eşitlik ve iki devletli çözüm vurgulanırken, Türkiye'nin garantörlüğüne bağlılık yinelendi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Artİstanbul Feshane'de düzenlenen resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile askeri yetkililer, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonun açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Zehra Bilge Eray yaptı.

Kıbrıs meselesinde egemenlik, eşitlik ve iki devletli çözüm vurgusu yapan Eray, Türk tarafının adil ve kalıcı bir anlaşma konusundaki kararlılığını yineledi.

Eray, "Akritas Planı doğrultusunda başlatılan saldırılarda, halkımız katliam çukurlarına gömülmüş, çocuklarımız banyo odalarında katledilmiş, 103 köyümüz göç etmek zorunda bırakılmış, halkımız 1974 yılına kadar Kıbrıs'ın yüzde 3'üne tekabül eden gettolarda kuşatma altında yaşamaya mahkum edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye'nin garantörlüğünden, Türk askeri varlığından ve elde edilen bağımsızlık haklarından asla geri adım atmayacağını vurgulayan Eray, "1974 öncesine dönülmesine ve yeni Kanlı Noel'lerin yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Kula da Türkiye'nin gittiği her yerde barış ve huzuru tesis ettiğini belirterek, "Atalarımız hiçbir yerde sömürü, katliam yapmamış ve bize şanlı bir tarih bırakmıştır." diye konuştu.

Kula, KKTC uğruna hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, Kıbrıs gazilerine de uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

"Bizler Türk milletinin evlatları olarak ana vatan Türkiye'ye yürekten bağlıyız"

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Mendeli de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 186 sayılı kararıyla Ada'da bir "dengesizlik" yaratıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rumlar, yaratılan bu dengesizlikler neticesinde sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dayalı bir çözüm modelini dayatmakta, Türkiye'nin garantörlüğü kalkmadan, Türk askeri çekilmeden, Maraş iade edilmeden çözüm olamaz safsatasında ısrar etmekte ve bunu da ısıtıp ısıtıp masaya koymaktadır. Tüm bunlar karşısında Kıbrıs'ta çözüm beklemek, havanda su dövmeye benziyor."

Mendeli, uluslararası kurumların Ada'daki mevcut gerçekliğe saygı duyması çağrısında bulunarak, "Başta BM ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası camiadan beklentimiz; temmuz ayı başında Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda alınan talihsiz kararda olduğu gibi, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türkiye'yi mesnetsiz ithamlarla hedef alarak Rum tarafının sözcülüğünü yapmak yerine Ada'daki mevcut gerçekliğe saygı göstermesi ve Rum tarafını egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tevdi hususunda zorlamalarıdır." diye konuştu.

KKTC'nin Türkiye'nin verdiği koşulsuz destekle her gün kalkınarak güçlenmeye devam edeceğini vurgulayan Mendeli, "Tüm dünyanın şunu çok iyi anlaması gerekir, bizler Türk milletinin evlatları olarak ana vatan Türkiye'ye yürekten bağlıyız, ana vatanımızla et ve tırnak gibiyiz ve aramızda bir tek hukuk vardır o da kardeşlik hukukudur." dedi.

"Kıbrıs davası, bir varoluş, özgürlük, güvenlik ve eşitlik mücadelesidir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aslan da konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip Kıbrıs davası, bir varoluş, özgürlük, güvenlik ve eşitlik mücadelesidir." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bağları yalnızca tarihi ve duygusal bir kardeşlik ilişkisi olarak görmediklerini aktaran Aslan, "Lefkoşa'dan Girne'ye, Gazimağusa'dan Güzelyurt'a kadar Kıbrıs belediyeleriyle dayanışmamızı güçlendirmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Eray, İstanbul Vali Yardımcısı Kula ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aslan'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC İstanbul'da Barış Harekatı'nın 52. Yılı Resepsiyonu - Son Dakika

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