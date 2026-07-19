Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kahramanı: Muzaffer Gülbüz - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kahramanı: Muzaffer Gülbüz

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın Kahramanı: Muzaffer Gülbüz
19.07.2026 11:20
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75 yaşındaki Muzaffer Gülbüz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki anılarını ve onurunu yaşıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 75 yaşındaki Muzaffer Gülbüz, TCG Akhisar Gemisi'nde yaşadığı heyecan ve onuru ilk günkü gibi kalbinde taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Ada'ya barış ve huzur getirmek amacıyla ilki 20 Temmuz, ikincisi 14 Ağustos 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti.

Evli ve bir çocuk babası olarak vatani görevini yapmak üzere askere giden Gülbüz, Gölcük'te konuşlu TCG Akhisar Gemisi'nde bahriyeli olarak görev aldı.

Buradaki görevi sırasında Karadeniz'deki tatbikat vesilesiyle Samsun'a gelip eşini ve çocuğunu görmeyi umut eden Gülbüz, aldığı emir üzerine 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak üzere Kıbrıs'a gitti.

Gülbüz, harekat boyunca gemide uçaksavar personeli olarak görevini icra etti.

Yaklaşık 5 ay Kıbrıs'ta kalan Gülbüz'ün görev yaptığı gemi, Beşparmak Dağları'ndan açılan ateş sonucu hedef oldu.

Pek çok kez vurulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gemide görev yapmanın heyecanını 52 yıldır unutamayan Gülbüz, Kıbrıs'ta görev yapmanın onurunu yaşıyor.

Ateş altında kalan gemide görev yaptı

Gülbüz, AA muhabirine, görev yaptığı süre boyunca gemiyle Kıbrıs'ın sahillerini baştan başa dolaştıklarını söyledi.

Kıbrıs'ta unutamadığı anılarını anlatan Gülbüz, "Karakol yaparken Beşparmak Dağları'ndan mermi yağmuruna tutulduk. Renkli geliyor. Gemimizin etrafında sağlı sollu suya düşerken mermileri sayabiliyoruz. Bir tane mermi gelse hepimiz parça parça oluyoruz. Allah'ın takdiri, yiyeceğimiz, göreceğimiz varmış. Bir tane mermi bize rast gelmedi ama geminin etrafına şakır şakır mermiler yağdı. Yara almadık. O vaziyette kurtulduk." ifadelerini kullandı.

Gülbüz, ikmal için 3 saatliğine Mersin'e gittiklerini belirterek, Kıbrıs'tan geldiklerini öğrenen vatandaşların kendilerini omuzlarında gezdirdiğini kaydetti.

Göreve daima hazır olduklarını dile getiren Gülbüz, "Bugün olsa gözümü kırpmadan yine giderim. En azından o heyecanı yaşamaya giderim. Nasıl bir kavgada ana, baba, evlat düşünmüyorsan, orası ondan daha berbat." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Beşparmak Dağları, 3. Sayfa, Savunma, Akhisar, Kıbrıs, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kahramanı: Muzaffer Gülbüz - Son Dakika

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