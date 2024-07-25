Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılına Özel Öykü Antolojisi Yayımlandı

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Kıbrıs'ı ele alan ve Barış Harekatının 50. yılına binaen hazırlanan iki ciltlik öykü antolojisi okurlarla buluştu.

Mahalle Mektebi dergisinden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Damla Derneği iş birliği ile yürütülen projede Mahalle Mektebi dergisi yazarları, üç yıl süren yazarlık atölyesi gerçekleştirdi.

Uzun soluklu çalışmaların ve iş birliklerin sonucunda "74-Yeşil Ada'ya" isimli antoloji Abdullah Kasay ve Tuğba Yaşar tarafından, "74-Çağdaş Kıbrıs Türk Öyküleri" ise Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Enes Yıldırım ve Tuğba Yaşar tarafından yayına hazırlandı.

Lefkoşa Büyükelçiliğinin himayelerinde, Lefkoşa YEE, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresinin desteğiyle çıkan antoloji, Loras Yayınları tarafından yayımlandı.

Antoloji içerisinde atölye kapsamında ders veren isimlerden, Yunus Emre Enstitüsünün "Kıbrıs 1974" temalı öykü yarışmasında dereceye giren öykülerden ve Kıbrıs Türk yazarlarının eserlerinden bir derleme oluşturuldu.

Atölye hakkında

Kıbrıs'ın hikayesini anlatmak, gençlerin edebiyatla buluşmasını sağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirerek kültürel birikimlerini artırmak hedefiyle yola çıkan atölyeye Abdullah Harmancı, Ali Güney, Abdullah Kasay, Mehmet Kahraman, Sadık Yalsızuçanlar, Özlem Göktaş, Ali Necip Erdoğan, Orhan Gazi Gökçe, Abdullah İpek, Muammer Ulutürk, Burhan Yemiş, Ulvi Kubilay Dündar, Fatih Cihat Büyükmatur, Zeynep Sayman ve Ömer Korkmaz'ın arasında olduğu alanında uzman isimler konuk oldu.

Program kapsamında gençler, şiirden sinemaya, görsel okuryazarlıktan nitelikli bilim yayıncılığına geniş bir yelpazede tasarlanan atölyelere katıldı.

Gençlerin yazma yolculuğuna rehber olarak katkı sağlayan usta isimler, gençlere teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Programda ayrıca öykü yarışmaları, yazar buluşmaları ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen atölye koordinatörü Tuğba Yaşar, yazarlık atölyelerinin katkısına dair "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk edebiyatı arasında bir kesişme yaratıyor. Türkiye'den gelen yazarlar, buradaki yerel edebiyat unsurlarını tanıyarak ülkelerine dönüyorlar ve burada edindikleri bilgileri kendi eserlerine yansıtıyorlar. Ayrıca her yıl düzenlediğimiz Lefkara Edebiyat Şöleni ile her iki ülkenin edebiyatçıları bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Loras Yayınları yayın yönetmeni Ulvi Kubilay Dündar ise şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk edebiyatına katkı sağlayacak böyle nitelikli bir projede yer almanın insanı sevindiren, gözünü dolduran bir yanı var. Harekatın 50'inci yılına özel olarak iki ciltlik bir antolojinin çıkmasını çok önemsiyorum ama bu programlar ile gençlerimiz farklı alanlardan nice isimle buluştu. Ali Güney'den inovasyon, kültür endüstrileri ve yayıncılık özelinde bir ders alırken, Abdullah Harmancı gibi bir kıymetli bir ustadan da edebiyatı, kurmacayı, yazarlığı dinlediler. Bu buluşmaları, kesişimleri çok önemsiyoruz."