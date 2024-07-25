Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılına Özel Öykü Antolojisi Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılına Özel Öykü Antolojisi Yayımlandı

Kıbrıs'ı ele alan ve Barış Harekatının 50. yılına binaen hazırlanan iki ciltlik öykü antolojisi okurlarla buluştu. Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Damla Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen projede Mahalle Mektebi dergisi yazarları üç yıl süren yazarlık atölyesi gerçekleştirdi. Antoloji, atölye kapsamında ders veren isimlerden, öykü yarışmasında dereceye giren eserlerden ve Kıbrıs Türk yazarlarının eserlerinden oluşuyor.

25.07.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs'ı ele alan ve Barış Harekatının 50. yılına binaen hazırlanan iki ciltlik öykü antolojisi okurlarla buluştu.

Mahalle Mektebi dergisinden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Kıbrıs Damla Derneği iş birliği ile yürütülen projede Mahalle Mektebi dergisi yazarları, üç yıl süren yazarlık atölyesi gerçekleştirdi.

Uzun soluklu çalışmaların ve iş birliklerin sonucunda "74-Yeşil Ada'ya" isimli antoloji Abdullah Kasay ve Tuğba Yaşar tarafından, "74-Çağdaş Kıbrıs Türk Öyküleri" ise Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Enes Yıldırım ve Tuğba Yaşar tarafından yayına hazırlandı.

Lefkoşa Büyükelçiliğinin himayelerinde, Lefkoşa YEE, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresinin desteğiyle çıkan antoloji, Loras Yayınları tarafından yayımlandı.

Antoloji içerisinde atölye kapsamında ders veren isimlerden, Yunus Emre Enstitüsünün "Kıbrıs 1974" temalı öykü yarışmasında dereceye giren öykülerden ve Kıbrıs Türk yazarlarının eserlerinden bir derleme oluşturuldu.

Atölye hakkında

Kıbrıs'ın hikayesini anlatmak, gençlerin edebiyatla buluşmasını sağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirerek kültürel birikimlerini artırmak hedefiyle yola çıkan atölyeye Abdullah Harmancı, Ali Güney, Abdullah Kasay, Mehmet Kahraman, Sadık Yalsızuçanlar, Özlem Göktaş, Ali Necip Erdoğan, Orhan Gazi Gökçe, Abdullah İpek, Muammer Ulutürk, Burhan Yemiş, Ulvi Kubilay Dündar, Fatih Cihat Büyükmatur, Zeynep Sayman ve Ömer Korkmaz'ın arasında olduğu alanında uzman isimler konuk oldu.

Program kapsamında gençler, şiirden sinemaya, görsel okuryazarlıktan nitelikli bilim yayıncılığına geniş bir yelpazede tasarlanan atölyelere katıldı.

Gençlerin yazma yolculuğuna rehber olarak katkı sağlayan usta isimler, gençlere teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Programda ayrıca öykü yarışmaları, yazar buluşmaları ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen atölye koordinatörü Tuğba Yaşar, yazarlık atölyelerinin katkısına dair "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk edebiyatı arasında bir kesişme yaratıyor. Türkiye'den gelen yazarlar, buradaki yerel edebiyat unsurlarını tanıyarak ülkelerine dönüyorlar ve burada edindikleri bilgileri kendi eserlerine yansıtıyorlar. Ayrıca her yıl düzenlediğimiz Lefkara Edebiyat Şöleni ile her iki ülkenin edebiyatçıları bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Loras Yayınları yayın yönetmeni Ulvi Kubilay Dündar ise şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk edebiyatına katkı sağlayacak böyle nitelikli bir projede yer almanın insanı sevindiren, gözünü dolduran bir yanı var. Harekatın 50'inci yılına özel olarak iki ciltlik bir antolojinin çıkmasını çok önemsiyorum ama bu programlar ile gençlerimiz farklı alanlardan nice isimle buluştu. Ali Güney'den inovasyon, kültür endüstrileri ve yayıncılık özelinde bir ders alırken, Abdullah Harmancı gibi bir kıymetli bir ustadan da edebiyatı, kurmacayı, yazarlığı dinlediler. Bu buluşmaları, kesişimleri çok önemsiyoruz."

Kaynak: AA

Kıbrıs, Edebiyat, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılına Özel Öykü Antolojisi Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılına Özel Öykü Antolojisi Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement