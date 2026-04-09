KKTC Başbakanı Üstel: Çözüm İki Devlettir, Güvenliğimizden Vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika
KKTC Başbakanı Üstel: Çözüm İki Devlettir, Güvenliğimizden Vazgeçmeyeceğiz

09.04.2026 22:09
Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte 2026 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü'nün imzalanmasının ardından, Türkiye ile olan ilişkilerin önemini vurguladı. Üstel, protokol ile sağlanacak kaynakların çeşitli sektörlere yatırılacağını belirtti ve güvenliğin sağlanmasında Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.

Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte 2026 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Üstel, Ankara'da bulunmaktan ve önemli anlaşmaya imza atmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti.

Üstel, Türkiye ile ilişkilerin köklü bir kardeşlik ilişkisi olduğunu belirterek, bu ilişkilerin atalardan kalan en büyük miras olduğunu ve buna sahip çıkacaklarını söyledi. Bölgedeki gelişmelere değinen Üstel, Rum yönetiminin politikaları nedeniyle Kıbrıs'ın savaşın bir parçası haline geldiğini, adanın güneyinde 7 ülkenin savaş gemileri ve silahlarının konuşlandırıldığını aktardı. Bu ortamda güvenliğin önemine dikkat çekerek, halkın huzurunu sağlayan tek gücün Türkiye'nin adadaki varlığı olduğunu vurguladı ve güvenlikten asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Kıbrıs meselesinde Türkiye ile ortak duruşun devam ettiğini belirten Üstel, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden kalıcı çözümün mümkün olmadığını, çözümün iki devlet olduğunu net bir şekilde ifade etti. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında tarihte ilk kez bir KKTC Başbakanı'nın kendi bayrağı ve kurumsal kimliğiyle devleti temsil ettiğini, bunun tarihi bir adım olduğunu söyledi.

İmzalanan protokolün içeriğine değinen Üstel, 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın kapsamlı bir kalkınma vizyonu olduğunu, yaklaşık 25 milyar TL'lik toplam kaynağa erişim sağlayacağını açıkladı. Bu kaynakla turizm, inşaat, sanayi, KOBİ'ler, esnaf ve tarım başta olmak üzere birçok sektöre uzun vadeli düşük faizli krediler sağlanacağını, kadınlara, gençlere ve iş dünyasına önemli fırsatlar sunulacağını belirtti. 2026'nın projelerin tamamlanma ve açılış yılı olacağını, hastane, yol ve okul projelerinin bu yıl bitirileceğini ifade etti.

Üstel, hükümetin son yılların en çok proje üreten ve tamamlayan hükümeti olduğunu, siyasetlerinin özünün laf değil iş ve icraat olduğunu söyledi. Seçimlerin zamanı geldiğinde yapılacağını, gündemlerinin projeleri tamamlamak, üretimi artırmak ve halkı korumak olduğunu vurguladı. Konuşmasını, KKTC'nin geleceğinin güçlü ve aydınlık olduğunu, Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini belirterek tamamladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel: Çözüm İki Devlettir, Güvenliğimizden Vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel: Çözüm İki Devlettir, Güvenliğimizden Vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika
