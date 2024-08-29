Kıbrıs gazisi İbrahim Gündüz'ün cenazesi Kars'ta defnedildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi İbrahim Gündüz'ün cenazesi Kars'ta defnedildi

Kıbrıs gazisi İbrahim Gündüz\'ün cenazesi Kars\'ta defnedildi

İstanbul'da vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Gündüz'ün cenazesi, memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi. Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen törenin ardından Gündüz'ün cenazesi Alisofu köyündeki mezarlıkta defnedildi. Törene, gazinin ailesi, yakınları ve birçok askeri yetkili ve vatandaş katıldı.

29.08.2024 20:47
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İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Gündüz'ün cenazesi Kars'ta toprağa verildi.

İstanbul'da vefat eden 70 yaşındaki Gündüz'ün cenazesi memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi.

Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca Yeni Cami önünde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılınan Gündüz'ün naaşı, Alisofu köyündeki mezarlıkta defnedildi.

Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Zafer Akkaş, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi İbrahim Gündüz'ün cenazesi Kars'ta defnedildi - Son Dakika

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