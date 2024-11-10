Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için cenaze töreni düzenlendi.
İlçeye bağlı Küçük Durduran köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Bulut, evinde hayatını kaybetti. Bulut için Küçük Durduran köyü camisinde tören gerçekleştirildi.
Bulut'un Türk bayrağına sarılı cenazesi köy camisine getirildi. Bulut'un naaşı, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Gazisi Musa Bulut'un Cenazesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?