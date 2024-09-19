Kıbrıs Gazisi'nde Mermi Çekirdeği Bulundu - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi'nde Mermi Çekirdeği Bulundu

Trabzon'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu, MR'da göğsünde mermi çekirdeği olduğunu öğrendi.

19.09.2024 17:19
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Trabzon'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Seyyah Sağıroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan yaklaşık 50 yıl sonra çektirdiği MR'da göğsünde mermi çekirdeği olduğunu öğrendi.

Trabzon Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı da olan Sağıroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı.

Gazi olarak memleketi Trabzon'a dönen Sağıroğlu, geçen yıl muayene olmak için gittiği hastanede girdiği MR cihazında görevlinin uyarısı üzerine vücudunda mermi çekirdeği kaldığını öğrendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Eylül Gaziler Günü'nde sosyal medya hesabından gazi Sağıroğlu'nun hikayesini paylaştı.

Mesajda videosuna yer verilen gazi Sağıroğlu, kontrol için gittiği hastanede yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"MR başındaki hekim dedi ki 'Beyefendi sizin vücudunuzda metal var, görüntü vermiyor.' 'Hayır.' dedim, 'Benim vücudumda metal bir şey yok. Ben Kıbrıs gazisiyim ama vücudumda böyle bir şey yok.' Kontrol etti, benim göğsümde bir Yunan mermisi. Bunu görünce tabii ben de heyecanlandım. 50 sene sonra benim vücudumda mermi varmış, ben bunun farkında değilim. Yunan alayında bu mermiyi almışım, düştüğümde makineli tüfek burama (göğsünü göstererek) vurdu da yara oldu diye düşünmüştüm çünkü kolumdan vurulmuşum, ayağımdan vurulmuşum, ben o acıdan onu hiç hissetmedim. Burada gittiğimiz hastanede çıktı meydana, çok ilgimi çekti, halEN daha duruyor, herhalde bizim asıl madalyamız bu. Ölene kadar duracak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi'nde Mermi Çekirdeği Bulundu - Son Dakika

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